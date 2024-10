Die Nasa-Mission Europa Clipper soll am 14. Oktober zum gleichnamigen Jupitermond Europa aufbrechen, wie die Raumfahrtorganisation bekannt gibt. Vor vier Tagen musste der Start wegen Hurrikan Milton in Florida verschoben werden. Mit der Mission will die Nasa herausfinden, ob sich auf dem Jupitermond Europa Spuren des Lebens finden lassen. Er ist einer der vier größten Monde des Planeten Jupiter und wurde bereits im Jahr 1610 von Galileo Galilei mit einem Fernrohr entdeckt.

Europa ist von einem dicken Eispanzer umgeben – unter dem Eis liegt jedoch ein Ozean aus flüssigem Wasser. Dirk Schlesier, der Leiter des Planetariums in Halle, erklärt dazu: "Dieser Ozean ist sehr salzhaltig und man ist nicht sicher, was sich in dem Ozean befindet." Fände man dort beispielsweise Kleinstlebewesen im mikrobiellen Bereiche, wäre das ein Hinweis darauf, dass Leben nicht nur auf der Erde entstehen konnte. In den Ozean eintauchen wird die Sonde aber nicht – sie fliegt fast 50 Mal an dem Mond vorbei (sogenannte "Flybys") und bleibt in 25 Kilometern Höhe über dem Mond. "Das ist schon sehr nah", sagt Schlesier.