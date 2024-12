Das Smartphone lenkt besonders viele junge Menschen vom Lernen ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung der IU Internationale Hochschule, die ihren Hauptsitz in Erfurt hat. Demnach nannten rund zwei von drei Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren das Smartphone als Störfaktor. Damit waren die Geräte der am häufigsten genannte Ablenkungsgrund in der sogenannten Generation Z, die zusätzlich noch besonders stark von Social Media abgelenkt wird. Auch bei Menschen zwischen 26 und 40 gilt das Handy als größter Ablenkungsfaktor. Wer noch älter ist, hat es dagegen mit einem ganz anderen Lern-Gegner zu tun, nämlich mit der Müdigkeit, heißt es in dem Bericht. Für die Studie wurden in Deutschland 2.500 Menschen zwischen 16 und 65 Jahren befragt.