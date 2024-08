Global betrachtet, gehört das Militär zu den größten institutionellen Treibhausgasemittenten: Ein Bericht von "Scientists for Global Responsibility" und der Organisation "The Conflict and Environment Observatory" schätzt, dass das Militär im Jahr 2022 für etwa 5,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Wären alle Streitkräfte der Welt ein Land, dann läge das auf dem vierten Platz der größten Emittenten – noch vor Russland.

Wie wirkt sich ein Krieg auf das Klima aus?

Dass akutes Kriegsgeschehen einen direkten Einfluss auf die Treibhausgasemissionen hat, ist offensichtlich: An der Front werden allein schon Milliarden Liter Treibstoff verbrannt und zahllose Brände verursacht. Aber wie groß ist der Effekt? Mit den Klimafolgen des Krieges in der Ukraine hat sich unter anderem der Report "Climate Damage Caused By Russia’s War in Ukraine" der Forschungsgruppe "Initiative On Greenhouse Gas Accounting Of War" unter der Leitung von Klimaforscher Lennard de Klerk beschäftigt. Es ist bereits der vierte Report der Gruppe zu den Emissionen des Ukraine-Kriegs. Die Forschung wird von der deutschen und der schwedischen Regierung sowie einigen internationalen Klimaschutz-Institutionen gefördert, erhebt aber nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Publikation im klassischen Sinne – es gibt also keinen peer-review, also keine Bewertung durch unabhängige Gutachter desselben Fachgebiets.

Der Untersuchung zufolge lagen die Treibhausgasemissionen der ersten zwei Kriegsjahre bei 175 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das entspreche etwa den Emissionen eines industrialisierten Landes wie den Niederlanden pro Jahr oder aber 90 Millionen neuen Verbrenner-Pkw auf den Straßen, bilanzieren die Forschenden. In den ersten Kriegsmonaten sei der Großteil der Emissionen durch die großflächige Zerstörung der zivilen Infrastruktur verursacht worden, die einen umfangreichen Wiederaufbau nach dem Krieg nötig macht. Nach zwei Jahren Krieg, so das Forschungsteam, stamme der größte Teil der Emissionen aus einer Kombination aus Kriegsgeschehen, Flächenbränden und Schäden an der Energieinfrastruktur.

