Am Nordpol schmilzt derzeit das Eis, denn die Lufttemperaturen erreichen den Taupunkt von 0 Grad. Für Ende März ist das extrem ungewöhnlich, sagen Klimaforscher. Ursache sind offenbar warme Luftmassen über dem Atlantik, die von der grönländischen Küste aus nach Norden strömen. Diese Luftmassen wollen Forscher unter Führung der Universität Leipzig in den kommenden Wochen genau vermessen. Im Rahmen der HALO-(AC)3 Kampagne holen sie Messungen nach, die eigentlich 2020 bereits während der Mosaic-Expedition unternommen werden sollten, wegen der Corona-Pandemie aber ausgesetzt wurden. Mit insgesamt fünf Flugzeugen werden sie den Bereich zwischen Grönland und der Arktis durchfliegen. Der östlich von Spitzbergen beginnende russische Luftraum ist für die Forscher allerdings tabu. Schon vor dem Ukraine-Krieg gab es keine Genehmigung und nun würde sie wohl erst recht nicht mehr erteilt werden.

AWI-Direktorin Antje Boetius: Die Messungen in Sibirien sind auf Eis gelegt. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

An der Mosaic-Expedition war Russland noch beteiligt, nun müssen damit verbundene, oft langfristige Beobachtungsreihen pausiert werden. Dieser Schritt trifft unter anderem das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hart. "Gerade die sibirische Arktis mit ihren Hitzewellen im Sommer ist die Region, wo wir hinschauen müssen", sagt AWI-Direktorin Antje Boetius. In Sibirien wollen Forschende eigentlich herausfinden, wie schnell Permafrostböden auftauen, in denen große Mengen CO2 gespeichert sind, das zu entweichen droht. "Dort müssten jetzt eigentlich Geräte ausgetauscht werden. Das ist gestoppt." Boetius selbst wollte in einigen Wochen nach Nowosibirsk reisen, auch das ist abgesagt.