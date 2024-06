In Anbetracht der Zunahme von antibiotikaresistenten Keimen böte die Studie auch einen Gewinn für die Humanmedizin, meinte Schultz: "Es ist durchaus vorstellbar, dass mithilfe moderner Technologien in der Medikamentenforschung zukünftig aufbauend auf unseren Untersuchungen im Frühstadium neuartige Wirkstoff-Leitstrukturen identifiziert werden können. Somit stellen sich die Fragen: Was wäre, wenn wir Menschen von den Schimpansen lernen könnten? Können eines Tages Menschenleben gerettet werden, indem wir dem Beispiel unserer engsten tierischen Verwandten folgen?" Die Forschung in freier Wildbahn zeige somit Entwicklungsmöglichkeiten für den Menschen auf.