Spinnengifte sind in erster Linie Nervengifte. Das heißt, sie wirken auf das zentrale Nervensystem. Das ist ein Bereich, in dem der Mensch unter vielen Krankheiten leidet. Dazu gehören Schlaganfall, Alzheimer, Epilepsie, Parkinson, Multiple Sklerose und viele andere. Das zentrale Nervensystem ist auch für das menschliche Schmerzempfinden verantwortlich. Viele Millionen Menschen leiden an diesen Krankheiten und bisher gibt es nur wenige Medikamente.

Die Lösung könnte in einem der Millionen Spinnengifte liegen. Tim Lüddecke ist Biochemiker, Zoologe und Leiter der Arbeitsgruppe Tiergifte am Fraunhofer-Institut in Gießen. In seiner Forschungsgruppe untersuchen er und sein Team Tiergifte, vor allem Spinnengifte.

Es gibt 10 Millionen Spinnengifte