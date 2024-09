Genau die Überwachung und Hygiene von Tierbeständen außerhalb von Geflügelbetrieben bereitet Experten aktuell allerdings Sorgen. Eine am Dienstag im Fachblatt Nature erschiene Studie listet vor allem Lücken bei der Überwachung von Schweinezuchtbetrieben auf. Dort werde nicht systematisch auf H5N1 getestet, was eine große Gefahr sei. In der Vergangenheit waren Schweine zentrale Zwischenwirte, in denen sich von Vögeln stammende Influenzaviren so verändern konnten, dass sie anschließend auf Menschen übertragbar waren. Auch Pelztiere wie Nerze könnten ein solcher Zwischenwirt sein. Rinder hingegen sind in der Regel keine natürlichen Wirte für Influenza-A-Viren, weshalb es in den Kühen höchstwahrscheinlich nicht zu einer Rekombination der Viren mit Stämmen kommt, die für Menschen gefährlich werden.