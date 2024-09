Vor zwei Jahren raffte eine Epidemie des hochpathogenen aviären Influenzavirus (HPAIV) Millionen Vögel in Mitteleuropa dahin. Der Krankheitserreger hatte sich verändert und trat erstmals im Sommer auf und verbreitete sich schlagartig. Während sich inzwischen die Bestände der Tiere in Europa erholt haben, hat sich das Virus auf der Welt ausgebreitet und auch das volatile Ökosystem Antarktis erreicht, in dem viele Wildvögel leben, die keinen Immunschutz gegen die Krankheit aufweisen. In der aktuellen Untersuchung auf den Falklandinseln und der Inselgruppe Südgeorgien, die geographisch zur Antarktis zählt, wurde das Virus bei mehreren Vogelarten wie dem Schwarzbrauenalbatros und Eissturmvögeln, sowie bei zwei Robbenarten nachgewiesen. Ansteckungen von Säugetieren sind nichts Neues , bisher wurden sie allerdings nicht zwischen Säugern nachgewiesen.

Timm Harder vom Institut für Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Greifswald-Insel Riems, hat sich die Ergebnisse der Studie angesehen und erklärt: "Genetische Analysen der Viren zeigten, dass es sich um Vertreter des Genotyps B3.2 handelt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über migrierende Wildvogelarten vom südamerikanischen Kontinent eingetragen wurden." Die Daten sind kein Jahr alt und lassen fatale Folgen für die Biosphäre um den Südpol befürchten, so Harder: "Während im Herbst 2023 die Auswirkungen des erstmaligen Viruseintrags begrenzt blieben, deuten die Autoren an, dass eine weitere Verbreitung in der Subantarktis und auf dem antarktischen Kontinent in den Folgejahren schwerwiegendere Auswirkungen auf die dortigen Vogel- und Säugerpopulationen entfalten könnte." Eine Weiterverbreitung in Richtung Australien und Neuseeland sei denkbar.