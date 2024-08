Erstautorin Sumalata Sonavane und Kollegen fokussieren in ihrer Studie auf die sogenannte Ampullatseide. Das ist das Material, aus dem der äußere Rahmen von Spinnennetzen gewebt ist und die deshalb besonders zäh sein muss. Während schon aus vorherigen Studien insgesamt vier Familien von Proteinen bekannt waren, die Festigkeit, Dehnungsfähigkeit und Zähigkeit der Spinnenseide steuern, kann die neue Studie erstmal 18 einzelne Eiweiße identifizieren, die Teil der Ampullatseide sind. Die Forschenden fanden außerdem, dass sie von Drüsen aus sechs verschiedenen Zelltypen hergestellt werden, die sich in drei Regionen am unteren Ende des Spinnenkörpers befinden.

Thomas Scheibel von der Universität Bayreuth ist Deutschlands führender Experte für Spinnenseide und war nicht an der schwedischen Studie beteiligt. Er lobt auf Anfrage von MDR WISSEN den detaillierten Einblick, den die neue Studie in die Komplexität einer Spinnenseidefaser gewährt. "Durch das Zusammenspiel mehrerer verschiedener Komponenten ist es für die Spinne möglich, das Finetuning der Spinnenseideneigenschaften bei veränderten Umweltbedingungen anzupassen", sagt Scheibe. Das erkläre, wie einzelne Spinnenarten trotz völlig unterschiedlicher Umweltbedingungen stabile Netze bauen könnten. Scheibel und Kollegen hatten dieses Phänomen kürzlich am Beispiel von Spinnen in Kolumbien gezeigt.