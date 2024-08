In der Studie, die in den USA durchgeführt wurde und Anfang September beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in London vorgestellt wird, wurden mehr als 1.000 Frauen vor, während und nach den Wechseljahren untersucht, mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von sieben Jahren – und zum Vergleich als Referenzgruppe auch mehr als 1.000 Männer.

"Wir haben festgestellt, dass die Menopause mit nachteiligen Veränderungen der Lipoproteinprofile einhergeht, wobei die ausgeprägtesten Veränderungen in einem Anstieg der 'schlechten' LDL-Partikel und -Subfraktionen bei Frauen zu finden sind, die sich mitten in den Wechseljahren befinden", sagt Studienautorin Stephanie Moreno vom "University of Texas Southwestern Medical Center" in Dallas. Noch weiterer Forschung bedürfe allerdings die Frage, ob diese nachteiligen Veränderungen bei den Lipoproteinen tatsächlich auch zu einem höheren kardiovaskulären Risiko führen, was aber als sehr wahrscheinlich angesehen wird.