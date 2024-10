Bürger in Forschungsprojekte zu involvieren ist Ansatz der jungen Citizen-Science-Forschung, oder auch Bürgerwissenschaft. "Die Ergebnisse füllen eine Forschungslücke, da ein Großteil der Bäche in Deutschland bisher nicht oder nur unzureichend von gängigen Überwachungsmaßnahmen erfasst wird“, schreiben die Juroren. "Das Werk zeigt in besonderem Maße den Mehrwert von Citizen Science im Naturschutz auf und analysiert die Ergebnisse des bundesweiten Projektes "Flow“.“ Die Arbeit mit dem Titel "Citizen Science zeigt den schlechten ökologischen Zustand kleiner Fließgewässer in Deutschland“) erschien im April in der Fachzeitschrift "Science of the Total Environment".