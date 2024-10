Politische Ziele und Realität klaffen auseinander

Dass unsere Wälder Kohlenstoff freigeben, ist unglücklich, weil sie eigentlich eine wichtige Rolle als Senke einnehmen sollten – so zumindest hatte es die Bundesregierung geplant. Und hier wird es politisch richtig spannend: Bis 2045 soll der Landnutzungssektor, dazu gehören Wälder und Moore, 40 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente speichern. Erst im September wurde ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg rechtskräftig, das die Bundesregierung dazu verpflichtet, für den Landnutzungssektor neue Maßnahmen vorzulegen, mit denen die Klimaziele irgendwie noch erreicht werden können. Bis Ende Oktober müssen die Pläne als Entwurf vorliegen und dann innerhalb von sechs Monaten verabschiedet werden.

Die Bundeswaldinventur dürfte hier den Druck aktuell noch erhöhen, denn: Sie führt vor Augen, wie weit unsere Wälder davon entfernt sind, die Zielvorgaben zu erreichen. "Davor haben wir als Förster schon seit Jahren gewarnt", erzählt Thomas Riedel. Dass Deutschlands Wälder in den kommenden knapp 20 Jahren diese Kapazität speichern sollen, sei nicht realistisch. "Diese Ziele wären nur zu erreichen, wenn man jetzt quasi einen kompletten Einschlagstopp in unseren Wäldern vornehmen würde – also sprich überhaupt kein Holz mehr genutzt würde."

Warum fällen wir überhaupt noch so viele Bäume?

Aber warum eigentlich wäre das keine Option? Forst-Influencer Peter Wohlleben hat diese Woche in einem Gespräch mit dem WDR die derzeitige Nutzung unserer Wälder als Holzquelle folgendermaßen eingeordnet: "Das ist so, als wenn man einem Schwerkranken noch einen kräftigen Aderlass verschreibt." Aus seiner Sicht müsse man bei der Bewirtschaftung des Waldes kräftig auf die Bremse treten. Die wirtschaftliche Nutzung der Wälder ein wenig reduzieren – da geht Forstwissenschaftler Riedel noch mit. Einen kompletten Einschlagstopp findet er aber nicht realistisch: "Das wäre mit einer ganzen Menge Kollateralschäden verbunden. Immerhin hängen ungefähr zwei Millionen Jobs an der Forstwirtschaft", betont er.

Riedel sagt, unsere Wirtschaft befände sich in einem Transformationsprozess hin zu einer Bioökonomie. Der nachwachsende Rohstoff Holz werde dabei eine immens wichtige Rolle spielen. Dafür müssen unsere Wälder immer mehr Holz zur Verfügung stellen – ohne dabei zu sehr beschnitten zu werden. Denn, so führt Riedel an: Holz kann eine wichtige Rolle dabei spielen, klimaschädliche Materialien zu ersetzen, beispielsweise beim Hausbau. Das stehe im Widerspruch zu dem Ziel, den Kohlenstoffspeicher im Wald zu erhöhen.

Die Zukunft: Waldumbau und Hoffen 🙏

Was können wir also außer einem Einschlagsstopp unternehmen, um unsere Wälder wieder zu einer effektiven Kohlenstoffsenke zu machen? Zum einen gilt es, alle Wälder in Deutschland klimawandel-fest zu machen. Das bedeutet beispielsweise, reine Fichten- und Kiefernwälder zu reduzieren. Für Schädlinge wie den Borkenkäfer ist eine von Trockenheit geschwächte Fichtenmonokultur nämlich das ideale Opfer. Hier kann der Käfer sich massenhaft vermehren und von einem Baum zum anderen fliegen. In einem Mischwald mit 30 Prozent Laubbäumen passiert das nicht so schnell, weil sich die meisten Käferarten nur auf eine Baumart spezialisiert haben. Eine gute Mischung im Wald macht also widerstandsfähig gegen Wetterextreme und Schädlinge.

Die aktuelle Bundeswaldinventur zeigt, dass es hier noch immer Potenzial gibt: "Wir haben immer noch nicht klimaresiliente Bestände", sagt Thomas Riedel. Diese müsse man umbauen. Ein Problem dabei dürfte aber auch sein: Von den 11,5 Millionen Hektar Wald in Deutschland sind 48 Prozent Privatwald. Häufig handelt es sich um Eigentümergemeinschaften, diese Leute müssen alle einzeln für den Waldumbau sensibilisiert werden.

Wir haben immer noch nicht klimaresiliente Bestände. Thomas Riedel, Forstwissenschaftler am staatlichen Thünen-Institut