Dabei sollen in der Nähe von Gartenschläfervorkommen Feuchtstellen angelegt, Laubbäume und früchtetragende Sträucher, wie beispielsweise Wildobstgehölze und Hecken gepflanzt, mehr Totholzanteil und Reisighaufen geschaffen, strukturreiche Waldsäume erhalten und sogenannte Bilch-Nistkästen in ausgewählten Waldbereichen angebracht werden. Dazu wird die bereits bestehende Online-Meldestelle weitergeführt, die laut Giermann "enorm wichtig für unsere Arbeit ist. Denn ohne das Wissen zur aktuellen Verbreitung des Gartenschläfers sind wir nicht in der Lage ihn gezielt zu schützen".

Der nachtaktive Gartenschläfer (Eliomys quercinus) lebt vorwiegend in Laub- und Mischwäldern. Er ist nur in Europa heimisch, wobei viele Populationen inzwischen voneinander getrennt worden sind. Seit Ende der 1970er-Jahre hat sich sein Lebensraum aus bisher nicht geklärten Gründen mehr als halbiert. In Deutschland ist der Allesfresser nur noch am Rhein und vereinzelt in den ostdeutschen Mittelgebirgen anzutreffen.