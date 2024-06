Die Deutschen insgesamt bewerteten Technik zudem stark anwendungsbezogen. So wurde der Roboter-Einsatz in der Pflege in einer Repräsentativumfrage von 2022 mit einem Wert von 3,9 eher kritisch gesehen. Ein stärkerer Einsatz von Robotern im Bausektor wurde hingegen mit einem Wert von 5,1 deutlich positiver eingeschätzt. Die Aussage "Dem technischen Fortschritt dürfen keine Grenzen gesetzt werden" traf bei 30,1 Prozent der Befragten auf Zustimmung, während sie von 36 Prozent abgelehnt wurde. 33,9 Prozent zeigte sich unentschlossen.