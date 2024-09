In Sachsen sieht es aber sogar ganz gut aus. Einige der Parks und Gärten schnitten in der Studie (Daten von 2022) gut ab. Die Parkanlage in Dresden Pillnitz steht sogar bundesweit an der Spitze, was den Zustand der Bäume angeht. Weit hinten liegen dagegen die Parks Erfurt am Schloss Molsdorf und in Eisenach am Schloss Wilhelmstal, dort wurde kein einziger Baum im sehr guten Zustand gefunden. In der Studie nicht aufgeführt wird das Gartenreich Dessau-Wörtlitz. Dort hat der Bund Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro breitgestellt, um die Anlage vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Nun werden dort Stausysteme für Wasser installiert - aber auch eine eigene Baumschule. Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier bei MDR Kultur.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Die Zerstörung historischer Parks ist "kein Elite-Problem"

Wenn die Pflanzen in historischen Parks und Gärten absterben, ist das zum einen ein großer Verlust an Kulturgut. Zum anderen sind die Anlagen aber auch aus zwei weiteren Aspekten wichtig: Sie tragen zum Erhalt der Biodiversität bei und zur Klimaadaption. "Es handelt sich hier keineswegs um ein Elite-Problem", betont Norbert Kühn vom Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der TU Berlin. Er hatte beim Klima-Parkschadensbericht die Projektleitung. 62 der untersuchten Parks und Gärten hätten sich als Hotspots biologischer Vielfalt erwiesen – mit 543 verschiedenen Baumarten und Hybriden. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es lediglich 92 heimische Baumarten. "Viele Parkanlagen sind stadtnah, spenden Schatten, sorgen für Verdunstung und bieten gerade in Hitzeperioden besonders in städtischen Ballungsräumen Kühlung."

Besondere Gefahr für historische Bäume

Historische Parks und Gärten sind aber auch noch aus einem weiteren Grund wertvoll für uns: In ihnen stehen meistens ebenso historische Bäume. "Gerade diese sind schon allein auf Grund ihres Alters meist weniger vital und können den zusätzlichen Stressoren, die der Klimawandel mit sich bringt, weniger entgegensetzen.", betont der Forstwissenschaftler und Kurator des Forstbotanischen Gartens in Tharandt, Ulrich Pietzarka. Schon allein auf Grund ihrer Größe benötigten diese historischen Bäume mehr Wasser als ein kleinerer Baum. Außerdem seien die Transportwege im Baum länger. Somit kostet die lebensnotwendige Photosynthese den Baum mehr Energie, was die Situation bei Hitze noch einmal zusätzlich verschärft.

Bildrechte: privat Aber es gibt auch noch ein weiteres Problem, wenn der Baum nicht mehr ausreichend Wasser transportieren kann: Normalerweise nutzen die Bäume die Verdunstung von Wasser an der Blattoberfläche auch als kleine integrierte "Klimaanlage". Ulrich Pietzarka erklärt: "Bei Hitzeereignissen von 35°C und mehr gelingt es den Bäumen häufig nicht mehr, die Temperatur der Blätter niedrig genug zu erhalten und sie verbrennen regelrecht, worauf hin sie dann abfallen. Dann gelangt das Sonnenlicht auf die zuvor beschattete Rinde von Ästen und Stamm und erhitzt diese bei dünnrindigen Baumarten so stark, dass die darunterliegende Wachstumsschicht abstirbt." Man nenne das "Sonnenbrand".

Gerade alte Buchen seien in den vergangenen Jahren auf diese Weise schwer geschädigt worden. Danach ist der entsprechende Baum anfälliger für Pilze und kann bei starkem Befall auch mal zusammenbrechen. Das ist in öffentlichen Parks und Gärten besonders gefährlich.

Bildrechte: IMAGO / Hanke

Viele Ansätze zur Rettung historischer Parks

Was kann man also unternehmen, um die Parks und Gärten fit für den Klimawandel zu machen? Ulrich Pietzarka sagt, zum Glück gebe es mittlerweile viele Ansätze. "Bei neuen Baumpflanzungen wird versucht, alles zu tun, damit sich angepasste, robuste, stresstolerante Baumbestände entwickeln können: ausreichend Platz und Wurzelraum, Bodenverbesserungen, Pflanzung von kleinen Bäumen, die sich am neuen Standort besser adaptieren können […]." Außerdem spielt es natürlich eine große Rolle, welche Baumarten gepflanzt werden. Hier gibt es dem Forstwissenschaftler zufolge ungefähr zwei Optionen: Erstens, Pflanzen aus der näheren Umgebung, die sich hoffentlich schon ein wenig an die lokalen Klimabedingungen angepasst haben. Zweitens: Pflanzen aus Regionen, in denen schon jetzt extremere Bedingungen herrschen.

Bei neuen Baumpflanzungen wird versucht, alles zu tun, damit sich angepasste, robuste, stresstolerante Baumbestände entwickeln können. Ulrich Pietzarka, Forstwissenschaftler und Botaniker, TU Dresden

Auch in der oben erwähnten Parkzustandserhebung der TU Berlin zeigt sich, dass bestimmte Baumarten weniger Klimaschäden aufweisen. Unter den Eichen beispielsweise waren heimische Bäume deutlich stärker geschädigt als fremdländische Eichen. Das trifft auch auf andere Baumarten zu: Laut der Studie waren allgemein die "Zukunftsbaumarten" aus anderen Ländern in besserem Zustand. Das sind Baumarten, von denen man erwartet, dass sie Hitze und Trockenheit besser vertragen. Dazu gehören die Flaum- und Zerr-Eiche sowie die Hopfenbuche oder die Silber-Linde.