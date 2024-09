Wer wird Vogel des Jahres 2025?

Seit 1971 küren der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) den "Vogel des Jahres", um auf die Bedrohung der Vogelwelt aufmerksam zu machen. Seit 2021 darf die Bevölkerung wählen. Die Verbände legen allerdings eine Vorauswahl fest. Dabei steht jeder Kandidat für ein wichtiges Naturschutzthema. Rund 120.000 Menschen hatten sich im vergangenen Jahr an der Abstimmung beteiligt. Die meisten Stimmen bekam 2024 der Kiebitz.

Der Kranich oder Grus grus ist ein majestätischer Großvogel, der bis zu 116 cm groß werden kann. Er ist vor allem für seine beeindruckenden Balztänze und seine trompetenartigen Rufe bekannt. Er lebt in Feuchtgebieten wie Mooren und Feuchtwiesen. Diese Gebiete benötigt der Kranich auch zum Nestbau und zum Brüten. Die Brutzeit ist im Frühjahr. Ist ein Küken geschlüpft, verlässt es bereits nach 24 Stunden das Nest. Nach 9 Wochen kann es schon seine ersten Kurzstrecken fliegen. Trotz der so frühen Selbstständigkeit bleiben die Küken noch bis zum Winter bei ihren Eltern.

Geräuschlos fliegt sie des Nachts durch die Lüfte und jagt ihre Beute. Meist Mäuse und Wühlmäuse. Sie lebt in offenen Wäldern und an Waldrändern. Gut getarnt durch ihr braungeflecktes Gefieder, wird sie vom Menschen oft nicht gesehen. Wer sie doch entdeckt, erkennt sie an ihren markanten Ohrbüscheln.