Wüsste der Wiedehopf um seinen neu errungenen Posten, würde er das vielleicht mit einem kräftigen "Uup-uup-uup" begrüßen. Wobei das dreimalige Hupen eigentlich der Balz dient. Wer in Sachsen oder Brandenburg in den Bergbaufolgelandschaften der Lausitz unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Oder am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg und in Rheinhessen. Alles Gegenden, die dem Vogel im Sommer klimatisch entgegenkommen, ebenso wie die lokale Speisekarte: größere Insekten wie Käfer, Grillen, Heuschrecken beziehungsweise deren Larven, sowie Schmetterlingsraupen, Spinnen oder Eidechsen wandern in den langen gebogenen Schnabel unter der punkigen Haube. Die finden sie in halboffenen bis offenen Landschaften, wo sie bestenfalls Höhlen am Boden oder alte Baumhöhlen finden, in denen sie brüten können, und wo der Bodenbewuchs nicht zu dicht ist, um Insekten jagen.