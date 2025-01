Am Wochenende lädt der Naturschutzbund Deutschland zur Vogelzählung in unseren Gärten ein. Eine Stunde lang sollen wir in Parks, Gärten oder auf unseren Balkonen notieren, welche und wie viele Vögel wir sehen. Mitzählen darf man auch Vögel, die nur zu hören sind, denn manche sind eher scheu und verraten sich durch ihr Tschilpen oder Piepen. (Diese App aus Chemnitz hilft Ihnen dabei.)

Bildrechte: imago/blickwinkel Aber warum klingen Vögel alle so verschieden, warum gibt es verschiedene akustische Frequenzmerkmale? Tatsächlich sind die quäkenden Nak-naks der Ente, die schrillen Schreie der Möwen, das Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren keine zufällige Laune der Natur.

Über ihr Zwitschern, Kreischen, Tschilpen teilen sich Vögel mit, zum Beispiel, dass sie Hunger haben, dass sie Brutpartner suchen, sie verraten ihren Standort, verteidigen ihr Revier oder sie warnen vor Gefahren. Bislang überwiegt in der Vogelforschung dazu die Auffassung, dass Vegetationsdichte, sexueller Dimorphismus, (also die optischen Unterschiede von Männchen und Weibchen), Größe des Verbreitungsgebiets und Konkurrenz die Vogellaute beeinflussen. Zumindest legen das bisherige Forschungsarbeiten nahe. Aber ist das so?

Bildrechte: Colourbox.de Sathya Chandra Sagar, Doktorand an der University of Wisconsin-Madison, hat das untersucht. Aus 140.000 Vogelstimm-Aufnahmen von 8.450 Vogelarten filterte Sagar vier Faktoren heraus, die die Verschiedenartigkeit der Vogellaute beeinflussen: Körpermasse, Schnabelgröße, Lebensraumzugehörigkeit und Geografie. So weit, so gut, nicht ganz neu, aber spannend insofern, dass hier mit Vogelklängen aus aller Welt gearbeitet wurde und nicht aus einer eingegrenzten Region oder einem spezifischen Lebensraum.

Bestätigt hat sich in der Forschungsarbeit, dass neben Lebensraum und geografischer Lage auch Körpergröße und Schnabelform eines Vogels die Lautäußerungen beeinflussen. Und dass kleinere Vögel eher höherfrequente Töne erzeugen, größere Vögel dagegen niedrigere Frequenzen. Dass es einen Zusammenhang zwischen den physischen Merkmalen eines Vogels und der Häufigkeit seiner Rufe gibt, ist keine neue Annahme, wurde aber jetzt erstmals mit Klangdaten aus aller Welt nachgewiesen. Die Datenauswertung zeigte darüber hinaus, dass sich der Vogelgesang in ähnlichen Breitengraden ähnelt.

Warum wir Klanglandschaften lauschen sollten

Ein weiterer Fund der Klangauswertung: Vogelarten passen ihre Laute in der Frequenz an ihren spezifischen Lebensraum an und reagieren auf akustische Umgebungsprobleme wie Lärm.

Bildrechte: imago images/Panthermedia Ein Beispiel dafür sind Ökosysteme mit Wasserfällen oder rauschenden Flüssen. Im Klangteppich dieses "weißen Rauschens" könnten Vogellaute akustisch leicht versinken, wenn die Frequenz zu tief ist. Vögel in solchen Umgebungen nutzen aber laut Studie höhere Frequenzen. Klanglandschaften könnten also auch Hinweise auf den Zustand eines Ökosystems geben, wenn sich der akustische Teppich verändert, da sich das das auch auf die Bewohner auswirke, so der Forscher.

Sagar zufolge könnte man sich dies beim Artenschutz zunutze machen. Theoretisch erlauben Häufigkeit und Vielfalt von Vogelstimmen in einer bekannten Geräuschkulisse Rückschlüsse über den Zustand von Wildtierpopulationen und Ökosystemen. So könnten rechtzeitig Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Kleine Vögel singen strategisch hoch oder tief