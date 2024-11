Die Wissenschaftler prognostizieren starke regionale Unterschiede in der Mortalität, die besonders in Süd- und Ostasien aufgrund der alternden Bevölkerung dort ansteigen werde. Die Luftverschmutzung spielt dort eine große Rolle. In einkommensstarken Regionen wie eben Westeuropa, aber auch in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum werden den Berechnungen zufolge mehr Menschen an extremer Hitze oder Kälte sterben als an verschmutzter Luft. In den USA, England, Frankreich, Japan und Neuseeland sterben bereits heute mehr Menschen an ungewöhnlichen Temperaturen als an Luftverschmutzung. Diese Entwicklung setze sich auch in Ländern Mittel- und Osteuropas, wie Polen und Rumänien, sowie in Teilen Südamerikas, wie Argentinien und Chile, fort.