Helmut Wirkner aus Bayern entwickelte ein Cruiser-Fahrrad, das ergonomisch so gebaut ist, dass er bequem auch längere Strecken zurücklegen kann. Vor allem die Sitzhaltung hat er für sich optimiert. Er hat nur wenige Modelle für Freunde und Bekannte gebaut.

Eine neuartige Fahrradtasche, die an den Gepäckträger gehangen wird, hat Christian Karius aus Schwerin erfunden. Dadurch, dass die Tasche keine Seiten hat und flexibel in der Größe ist, passt fast alles hinein.

Tim Brandt aus Ulm ist leidenschaftlicher Radfahrer. Bei Touren ins Grüne fiel ihm auf, dass er sein Rennrad immer an etwas anlehnen oder auf den Boden legen musste, wenn er Rast machte. Daraufhin tüftelte er an einer Möglichkeit, einen mobilen Fahrradständer zu entwerfen.

Vor vier Jahren stellten wir ein Gradierwerk für jedermann für Zuhause vor – doch aufgrund einiger technischer Mängel musste Erfinder Herbert Sondermann die Produktion einstellen. Nun hat das Ehepaar Daniel und Tamara Olbricht aus dem hessischen Butzbach in Absprache mit Herbert Sondermann das Gradierwerk verkleinert und für den Serienstart optimiert.

Dächer mit Pflanzen drauf haben verschiedene Vorteile. Zum Beispiel Wärmedämmung, Luftreinigung, Schutz des Daches. Bis jetzt muss so ein Dach aber immer beim Bau des Hauses geplant werden oder man braucht ein Flachdach. Dirk Kieslich aus Plettenberg will das ändern. Er hat ein Nachrüstkit für Schrägdächer erfunden, das ganz leicht an das bestehende Dach angeklippt wird.