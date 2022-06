Homosexualität wird öffentlich

Und obwohl die Stasi 240 Spitzel auf Stapel angesetzt hatte, konnte sie die Entwicklung nicht aufhalten. Die DDR befand sich in den 1980er-Jahren bereits in der Auflösung, das gesellschaftliche Klima änderte sich, die Unzufriedenheit nahm zu, die Angst wich. Und so gewann auch eine neue Generation Schwuler mehr Mut, sich gegen Diskriminierung aufzulehnen.

Kurz vor dem Ende der DDR konnten sie schließlich erreichen, dass Homosexualität nicht mehr totgeschwiegen wurde. Sehr symbolträchtig war die Premiere des ersten offen schwulen Films der DDR, "Coming out" von Heiner Carow, die am Tag des Mauerfalls stattfand. Zum ersten Mal setzte sich ein abendfüllender DEFA-Streifen mit dem Lebensgefühl homosexueller Menschen auseinander und zeigte eine Welt, von der die Mehrheit der Bevölkerung nichts mitbekam. Eine Szene aus "Coming out" Bildrechte: MDR/Progress Film-Verleih/ Wolfgang Fritsche

Der "Schwulenverband in Deutschland"

Eduard Stapel ließ es damit aber nicht bewenden. Im Februar 1990 gründete er als Teil der Bürgerrechtsbewegung den Schwulenverband der DDR. Und der hatte kühne Visionen, wollte nach der Wiedervereinigung bundesweit tätig werden und benannte sich noch Juni 1990 in "Schwulenverband in Deutschland" um. Und in der Tat war es einer der wenigen Fälle, in denen die Wiedervereinigung im wahrsten Sinne des Wortes "andersherum" lief: Bei der schwulen Emanzipation der folgenden zweieinhalb Jahrzehnte gaben die Ostdeutschen den Ton an.

Die ostdeutsche Bewegung hatte einen entscheidenden Vorteil – sie hatte sich zentral organisiert, während es im Westen viele lokale, nur schwach vernetzte Initiativen gegeben hatte. So fanden die westdeutschen Homosexuellen plötzlich eine zentrale Anlaufstelle. Und die nahm das Heft in die Hand und warb gezielt die wichtigsten Figuren der westdeutschen Schwulenbewegung an: Volker Beck, Günter Dworek und Manfred Bruns.

Gleichstellung für Homosexuelle

Und auch inhaltlich setzten sich die Ostdeutschen durch. Während die westdeutsche Bewegung um Akzeptanz warb, gleichzeitig aber die Eigenständigkeit der homosexuellen Kultur betonte, wollten die Schwulen in der DDR dazugehören. Ihnen schwebte ein soziales Miteinander vor, bei dem Homosexualität als normal betrachtet wird. Das hat die gesamte Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland geprägt.

Das Ziel lautete nun: völlige Gleichstellung. Bereits 1992 warb der Schwulenverband in Deutschland mit der "Aktion Standesamt" für die Ehe-Öffnung. Rund 250 lesbische und schwule Paare beantragten damals das Aufgebot, etwa 100 davon bestritten anschließend den Rechtsweg, nachdem die Standesämter das Aufgebot verweigert hatten. Die Aktion erregte erhebliches Interesse in der Öffentlichkeit. Bekannteste Teilnehmer waren Hella von Sinnen und Cornelia Scheel.

Die Ehe für Lesben und Schwule

Erst ein knappes Jahrzehnt später, 2001, gelang es dem Verband (inzwischen zum "Lesben- und Schwulenverband in Deutschland" umbenannt), mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine "Ehe light" für gleichgeschlechtliche Paare durchzusetzen, wobei es anfangs noch viele Unterschiede zu Hetero-Paaren gab, die erst nach und nach, oft in langwierigen Gerichtsprozessen bis hin zum Bundeverfassungsgericht, weitgehend, wenn auch nicht vollständig abgebaut wurden. Erst seit dem 1. Oktober 2017 dürfen Lesben und Schwule in Deutschland eine vollwertige Ehe mit ihren Partner(inne)n schließen.



