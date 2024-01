Bildrechte: IMAGO / IPON

Gesucht: Zeitzeugen zum Thema Zwangsadoption in der DDR/SBZ

15. Januar 2024, 13:00 Uhr

Wie liefen Zwangsadoptionen in der DDR ab? Was sind die Erfahrungen von Kindern, Eltern und betroffenen Familien? Das Forschungsprojekt "Zwangsadoptionen in der DDR/SBZ in der Zeit von 1945 bis 1989" will nun Licht ins Dunkel bringen.