So ganz der Vergangenheit gehören die TGL aber noch nicht an. Für Abriss, Umbau oder Sanierung von Gebäuden aus der DDR-Zeit zum Beispiel kann eine gewisse Kenntnis der damaligen Bauvorschriften von Vorteil sein. Manche TGL wurden in die entsprechende DIN aufgenommen, etwa in die Vorgaben für Stauanlagen. Und manche TGL, zum Beispiel für Kleinteile wie Federn, unterschieden sich so sehr vom DIN-Gegenstück, dass sie noch immer in Gebrauch sind.

DIN oder TGL - ohne eine entsprechende Norm wäre ein solch exakt geordnetes Büroregal undenkbar. Bildrechte: IMAGO