Die Anregung kam meistens aus dem Westen. Und wie auch in der Modebranche waren wir immer ein bisschen hinterher, weil wir ja erst einmal abwarten mussten, was war im Westen modern, was war im Westen üblich.

Die Originale brachten die Supernasen aus Miltitz von den Messen mit und nahmen sie im Labor auseinander. Doch selbst wenn alle Grundstoffe analysiert waren, hieß das noch lange nicht, dass es sie in der DDR auch gab. So mussten zum Teil Entwicklungen aus der Waschmittelproduktion und andere synthetische Produkte für die DDR-Kosmetik herhalten. Nur für die teuren Parfüms wurden ätherische Öle aus China und Vietnam importiert.



An die Qualität der Originale reichten die Plagiate meist dennoch nur in Sachen Preis heran. Im Exquisit kostete etwa das Deospray "Atoll" stolze 20 Mark, das Rasierwasser "Privileg" 27 Mark und manches Parfüm ganze 40 Mark: Ein wahres Luxusgut für DDR-Bürger. So überdauerten vor allem die aufwendigen Geschenk-Editionen nicht selten in den Schlafzimmerschränken sparsamer Damen den Zusammenbruch der DDR und warten dort auf die Sammelleidenschaft der Kerstin Zimmermann.