In einem handgeschrieben zweiseitigen Brief bedankt sich eine ehemalige Gefangene im Mai 1955 bei den "Lieben Männern vom Stollberger Posaunenchor" für ein Konzert der besonderen Art, das mehr als 16 Monate zurücklag. Sie schreibt:

Brief an den Posaunenchor Stollberg

Vielleicht 15 Männer waren damals vom Posaunenchor der Kirche dabei. Einer der Männer stellte seinen Garten zur Verfügung, in Sicht- und Hörweite der Burg. "Dann sind wir so weit wie möglich ran und da können wir blasen. Das machen wir – und wir haben es gemacht...", erinnert sich Wolfgang Scheunert.

Es war kalt und nass an jenem Januartag. Doch dann sahen die Bläser, dass die Frauen aus dem Gefängnis mit Taschentüchern winkten. Die Männer packen ihre Instrumente erneut aus, um weiter zu spielen. Die Unbekannte aus dem Brief schreibt dazu: "Als wir dann sahen, dass Sie durch unser Winken angefeuert immer noch mal ihre Instrumente auspackten, um noch etwas für uns zu spielen, lagen wir uns vor Freude in den Armen..."

Doch nach den Recherchen von Stefan Appelius, Projektleiter der künftigen Ausstellung in Hoheneck, saßen zu jener Zeit überwiegend Frauen auf der "Burg" ein, die in seinen Augen unschuldig waren. So wie eine junge Frau aus der Gegend, die sich in einen sowjetischen Soldaten verliebte und schwanger wurde. "Doch der junge Mann wurde von seinen militärischen Vorgesetzten verhaftet und nach Sibirien abtransportiert. Und die Frau, das junge Mädchen, konnte ihr Kind noch zur Welt bringen, ist dann aber ebenfalls verurteilt worden zu einer 25-jährigen Haftstrafe hier in Hoheneck, weil sie angeblich den jungen Mann zum Desertieren verleitet habe."