Die Umgestaltung des Platzes ist fällig, die Universität braucht endlich neue Gebäude, nachdem ihre Hörsäle und Labore im Krieg zerstört worden waren. Kein geringerer als der berühmte Architekt Herbert Henselmann entwirft den sogenannten "Uni-Riesen", das Hochhaus in Form eines aufgeklappten Buches. Von insgesamt fünf Entwürfen für die Neubebauung des Platzes nimmt nur einer Rücksicht auf die im Krieg wundersamerweise unbeschadet gebliebene Paulinerkirche – vormals eine Klosterkirche und seit der Universitätsgründung von 1409 ein zentraler Ort des universitären Lebens in Leipzig. Sie wurde als Aula benutzt und als Hörsaal, dort predigte Martin Luther , dort musizierte Johann Sebastian Bach . Die Kirche birgt in ihrem Inneren Kunstschätze: mittelalterliche Grabplastiken, Kircheninventar aus mehreren Jahrhunderten. Das alles ist für die Machthaber der neuen Zeit nur unnützer Plunder.

Etwas Neues muss her, ein funktionaler Zweckbau, ein Seminargebäude mit Karl-Marx-Relief. Heimlich wird geplant, in geheimer Sitzung am 22. Mai 1968 informiert Paul Fröhlich seine Genossen über den Stand der Dinge: "Genossen, das Politbüro hat die Vorlagen der Bezirksleitung über den Aufbau des Zentrums der Stadt Leipzig bestätigt. Das bedeutet aber, dass die gesamte Altbausubstanz, also auch die Kirche, aus raum- und städtebaulichen Erwägungen keinen Platz mehr haben wird. [...] Nun, die Stadtverordneten werden morgen beschließen, dann wird das durchgeführt. So etwas ist einmalig, Genossen, städtebaulich, architektonisch, künstlerisch."