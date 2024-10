Der Silvesterspaß "Ferienheim Bergkristall"

Bildrechte: Hans-Joachim Preil der Humorist vom 04.11.1999 Es war für ihn eine glückliche Fügung, als das DDR-Fernsehen 1983 einen neuen Silvesterschwank an Stelle der bisherigen "Maxe Baumann"-Reihe suchte. Hans-Joachim Preil, der sich ja schon als Meister dieser Form von Unterhaltung erwiesen hatte, wurde gebeten, etwas Neues zu entwickeln. Preil orientierte sich an einer alten Idee, dem Stoff seines Filmes "Tolle Tage" aus dem Jahr 1969. Er schrieb einen Silvesterschwank, der an Silvester spielt. Im Mittelpunkt der Handlung steht Heimleiter Helmut Oberpichler. Ein Pedant, der versucht, Ordnung in das Chaos der Silvestervorbereitungen zu bringen. Sein Widerpart ist Alois Wachtel, der eigentlich bei der Post arbeitet, aber allzu gerne im Ferienheim aushilft. Und alles etwas gelassener angeht als Heimleiter Oberpichler. Alfred Müller brillierte in dieser Rolle, die er mit weichem Lausitzer Dialekt spielte.

Die erste Folge hieß "Silvester fällt aus". Sie wurde im Kulturhaus Zinnowitz vor Publikum aufgezeichnet und am 31. Dezember 1983, um 20 Uhr im 1. Programm des DDR-Fernsehens ausgestrahlt. Es wurde ein großer Publikumserfolg. Und so beschlossen die Fernsehverantwortlichen, aus diesem eigentlich nur einmaligen Spaß eine Lustspielserie zu machen, die schließlich bis 1989 das Silvesterprogramm des DDR-Fernsehens bereicherte. Preil schrieb das Drehbuch und führte bei den Schwänken Regie. In den letzten drei Jahren spielte er dann auch selbst mit, in der Rolle des Kellners Stiglitz.

Er hat dann an den Szenen innerhalb des Stücks so viel Spaß gefunden, dass er in den letzten Teilen nicht nur die Regie gemacht hat, sondern auch selber wieder mitgespielt hat als Kellner. Und die Szenen, die er da geschrieben hat mit uns beiden, sind eigentlich eine Weiterführung von Herricht und Preil. Ob er das nun wollte oder nicht. Alfred Müller in einem MDR-Interview

Nach dem Ende der Fernsehkarriere

Im Februar 1991 wurde Hans-Joachim Preil vom DFF entlassen. Der damalige ORB-Intendant Hansjürgen Rosenbauer empfahl ihm, endlich sein Rentnerleben zu genießen. Preil fühlte sich durch diese Behandlung gekränkt. Er fasste beruflich erst wieder Fuß, als er von 1993 an eine Radioshow in Berlin moderieren durfte. Zur selben Zeit wurden die alten Sketche, die er gemeinsam mit Rolf Herricht gespielt hatte, wieder populär und als CD verkauft. Seine Memoiren unter dem Titel "Aber, Herr Preil!" fanden zahlreiche Leser, seine Stücke werden auch heute noch an Theatern in Ostdeutschland gespielt. Die Verleihung der "Goldenen Henne" für sein Lebenswerk 1998 in Anwesenheit von Bundespräsident Roman Herzog wurde für ihn zur späten Genugtuung. Auch bei dieser Preisverleihung warb er noch einmal für sein Lebensmotto, das er auch in schwierigen Zeiten nicht vergessen hatte: "Bewahren Sie sich immer ein fröhliches Herz!" Ein Jahr später, am 2. November 1999, verstarb Hans-Joachim Preil im Alter von 76 Jahren.

