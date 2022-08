"Aber Herr Preil!"

Sketchpartner Hans-Joachim Preil, mit dem Herricht fast drei Jahrzehnte lang zusammenarbeitete, erinnert sich an die erste Begegnung bei einem Vorsprechen 1951 am Theater Magdeburg: "Wir haben beide improvisiert auf der Bühne. Das, was wir improvisierten nach einem vorgegebenen Thema, funktionierte wie ein einstudierter Sketch. Damals habe ich gemerkt, die 'beeden' können 100-prozentig zusammen." Eines der beliebtesten Komikerduos der DDR war geboren: Herricht & Preil. Im Herbst 1959 traten die beiden erstmals im DDR-Fernsehen auf und waren seitdem Dauergäste bei heiteren Unterhaltungssendungen.

Die Arbeitsteilung war strikt: Preil schrieb die Texte, Herricht klopfte sie auf Punkt und Komma ab. Monatelang feilten beide an jedem Satz, an jeder Geste, bis die Pointe saß. Improvisation auf der Bühne war undenkbar: "Die Szenen wurden gelernt auf Punkt und Komma. Wenn man aus dem Rhythmus einer Szene kam, war es vorbei", erklärt Hans-Joachim Preil ihre Arbeitsweise." Auch die Rollenverteilung war immer die gleiche: Preil gab den cholerischen Oberlehrer, Herricht war der naive, aber bauernschlaue. Mit seinen spitzfindigen Einwänden "Aber Herr Preil!" trieb er seinen Partner immer zur Verzweiflung.

DEFA-Star Rolf Herricht

Szene aus "Der Mann, der nach Oma kam" mit Winfried Glatzeder (li.) und Rolf Herricht. Bildrechte: MDR/PROGRESS Film-Verleih/Rudolf Meister Auch in vielen DEFA-Filmen spielte er den Zerstreuten und liebenswert verschrobenen, aber harmlosen Kleinbürger. Die erfolgreichsten Filme waren meist die, die direkt für Rolf Herricht geschrieben wurden. In "Der Reserveheld" von 1965 spielt der Magdeburger den fast gleichnamigen Schauspieler Ralf Horricht, der zur Reserve eingezogen wird. Auch in seinem erfolgreichsten Film "Der Mann, der nach Oma kam" (1972) spielt der Komiker sich gewissermaßen selbst. Er mimt einen Fernsehkomiker, dessen Haushalt nach dem Weggang von Oma im völligen Chaos versinkt. Die Komödie zählt mit mehr als 3,3 Millionen Besuchern zu einem der erfolgreichsten DEFA-Lustspielfilme überhaupt.

Herricht als Fernsehkomiker, dem die Oma den Dienst im Haushalt quittiert hat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch auch seine Beliebtheit bewahrte den Komiker Rolf Herricht nicht immer vor dem Rotstift der SED-Ideologen. Das Lustspiel "Hände hoch – oder ich schieße" (1965/66), in dem Herricht einen melancholischen Volkspolizisten spielt, fiel dem Kultur-Kahlschlag des 11. Plenums des ZK der SED 1965 zum Opfer. Wegen des Verstoßes gegen die ideologischen Vorgaben wurde der Film 1966 beschlagnahmt. Das Lustspiel erwecke den Eindruck, dass die Sicherheitsorgane der DDR überflüssig seien, hieß es in der Begründung des Ministeriums des Innern. 2009 – nach über 40 Jahren – kam schließlich eine rekonstruierte Fassung des Films in die Kinos.

"Der Baulöwe": Sein letztes Werk