Wussten Sie schon, …

1667

… dass Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen 1667 den 31. Oktober als Gedächtnistermin für alle Protestanten einheitlich festlegte und damit die Verbindung zum legendären Thesenanschlag Luthers an der Wittenberger Schlosskirche herstellte. Das konnte er tun, weil er Präsident des Corpus Evangelicorum war und damit Schirmherr aller Protestanten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.

1815

Bildrechte: picture alliance / dpa | Jan Woitas … dass der 31. Oktober in Wittenberg, der Wiege der Reformation, seit 1815 kein staatlicher Feiertag mehr war. Der Grund: Mit dem Wiener Kongress wurde das bis dahin sächsische Wittenberg preußisch. Und in Preußen war es üblich, das Reformationsfest am Sonntag nach dem 31. Oktober zu feiern.

1946

… dass die Sowjetische Militäradministration (SMA) mit dem Befehl Nr. 361 am 27. Dezember 1946 die Landesregierungen der Sowjetischen Besatzungszone ermächtigte, den Reformationstag in Gemeinden mit vorwiegend evangelischem Glaubensbekenntnis zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. In Sachsen-Anhalt allerdings kam keine Regelung zustande und für den Ostteil Berlins traf die SMA keine Anordnung. Die Folge: In Sachsen-Anhalt und Berlin wurde am 31. Oktober weiterhin gearbeitet.

1952

… dass 1952, nach Auflösung der Länder in der DDR, am Reformationstag in den neu gegründeten Bezirken Magdeburg und Halle und in der Hauptstadt Berlin weiter gearbeitet werden musste. Der Grund: Trotz Abschaffung der Länder, galt das Länderrecht weiter. Die Folge: Die Lage für die Feier des Reformationsfests in der DDR wurde immer unübersichtlicher.

1967