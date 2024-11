Die Romeo-Agenten der DDR Mit der Lizenz zum Verführen

Martini trinkend sitzt ein charmanter Mann schicken Anzug an einer Hotelbar. Unauffällig blickt er sich um, nichts entgeht ihm. Der Gentleman flirtet mit einer elegant gekleideten Frau, lädt sie auf einen Drink ein und kommt mit ihr ins Gespräch. Ein Agent der HVA hat seine Angel ausgeworfen - jetzt muss sein Opfer, die ahnungslose Sekretärin eines einflussreichen West-Politikers, nur noch anbeißen.

So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben, wenn sich sogenannte "Romeo-Agenten" ihren Opfern näherten. Markus Wolf, Chef-Aufklärer der DDR und selbst überaus charmant und intelligent, setzte große Stücke auf seine "Romeo-Agenten". Gezielt schleust er junge, gut aussehende Männer in die BRD ein, Agenten seines Geheimdienstes. Und die haben nur ein Ziel: einsame Sekretärinnen zu verführen. Bei den Zielpersonen handelt es sich immer um den gleichen Typ Frau: Einsam, unerfüllt, ledig und auf der Suche nach Aufmerksamkeit.