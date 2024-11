Mit dem Städte-Express wollte die DDR nun punkten. Und tatsächlich, neben der knalligen Farbe außen, gab es einige Vorzüge: Mit dem Express-Zug reiste man bequem und sparte Zeit. Zwar fuhr er genau so schnell wie ein D-Zug, nämlich 120 Kilometer pro Stunde, hielt jedoch weniger oft und konnte so längere Strecken mit Höchstgeschwindigkeit fahren. Außerdem hatte der Express immer Vorfahrt - selbst vor dem Güterverkehr. Somit kam man in der Regel pünktlich ans Ziel.

Auch in Sachen Komfort konnte der Ex punkten. So gab es erstmals selbstschließende Türen. Außerdem waren die Wagen der ersten Klasse mit gepolsterten Stoffsitzen sowie Teppichboden ausgestattet. In der zweiten Klasse wurden die Sitze mit dunkelrotem Kunstleder verarbeitet. Die Verkleidung war insgesamt in warmen Tönen gehalten, was "schon alles etwas schicker aussah, als die Grautöne im D-Zug", erinnert sich Hering. Zudem gab es keine Großraumwagen, sondern durchweg Abteile mit Sitzen für sechs Personen. Das versprach nicht nur mehr Beinfreiheit, sondern auch etwas mehr Privatsphäre und Ruhe - nicht zuletzt, weil der Express auch insgesamt ruhiger auf den Schienen lag. Allerdings erhöhte man Mitte der 80er-Jahre die Bestuhlung auf acht Sitze, weil die Nachfrage stieg. Außerdem wurde ab 1979 der Express-Fuhrpark aufgestockt und das Angebot nach Dresden, Leipzig, Halle und Erfurt erweitert. Der letzte Ex-Zug "Thomaner" bestritt mit der Wende zugleich als erster IC seine Jungfernfahrt am 27.05.1990 ab Leipzig.