Zwangsarbeit im Frauengefängnis Hoheneck

Mitte des 13. Jahrhunderts tauchte der Name „Stalburg“ erstmals in den Urkunden auf. Die Ritterburg wechselte in den folgenden Jahrhunderten mehrfach den Besitzer, wurde um- und ausgebaut und 1564 an den sächsischen Kurfürsten August I. verkauft, der die Burg als Jagdschloss ausbaute. Der ab dem frühen 18. Jahrhundert verwendete Name „Schloss Hoheneck“, könnte in dieser Zeit seinen Ursprung haben, denn in dem hohen Turm befanden sich das Amtsgefängnis und die Folterkammer. Die Burg verfiel nach einem Brand im 17. Jahrhundert, blieb viele Jahrzehnte verwaist und diente der Bevölkerung als Steinbruch. 1862 wurde die Burg abgetragen und auf den Resten das „Königlich Sächsisches Weiberzuchthaus“ errichtet. 1886 bis 1945 war Hoheneck Männergefängnis, in dem von der Kaiserzeit bis zur NS-Zeit neben Kriminellen auch Oppositionelle einsaßen.



1950 übernahm die Volkspolizei der DDR die Strafvollzugsanstalt Hoheneck und das Frauenzuchthaus. Über 1100 Frauen und etwa 30 Babys und Kleinkinder wurden aus den aufgelösten sowjetischen Lagern in Bautzen und Sachsenhausen nach Hoheneck verlegt, wo es lediglich Platz für 600 Menschen gab. In den frühen Jahren der DDR wurde ihnen meist Spionage vorgeworfen. Bestraft wurde dies mit bis zu 25 Jahren Zuchthaus.



24 Kinder kamen hier zwischen 1950 und 1952 zur Welt, die von ihren Müttern nach kurzer Zeit getrennt wurden. Im günstigsten Fall kamen sie zu Verwandten. Die meisten so genannten „Hoheneck-Kinder“ aber wuchsen im Heim auf oder wurden zur Adoption an regimetreue Eltern freigegeben. Die Haftbedingungen auf Burg Hoheneck waren sehr schwierig. Im Jahr 1953 kam es zu einer Revolte, bei der fast alle gefangenen Frauen in Hungerstreik traten. Daraufhin verbesserte sich die Lage der inhaftierten Frauen etwas. Nach einer ersten Amnestie 1954 entspannte sich die Situation dahingehend, dass die Haftanstalt weniger überbelegt war.



In den folgenden Jahren brachte man Frauen aus allen Teilen des Landes zur Verbüßung ihrer Strafe nach Hoheneck. Es handelte sich nicht nur um kriminelle Frauen, sondern auch um politische Insassinnen, zum Beispiel wegen „illegalem Grenzübertritt“ - Verurteilte. Die Zusammenlegung von politischen Insassinnen mit Gewalttäterinnen geschah nicht zufällig, sondern war ein Versuch, die politisch inhaftierten Frauen einzuschüchtern. Diese standen ganz unten in der Gefängnishierarchie und wurden nach eigener Aussage häufig von ihren Mitinsassinnen drangsaliert und bespitzelt.



In Hoheneck herrschten auch in den nächsten Jahrzehnten menschenunwürdige Zustände. In den mächtigen Mauern der Burg war es kalt, es gab hygienische Missstände und das Essen war minderwertig, teilweise ungenießbar. Rheuma und andere Krankheiten waren die Folge. In Zeiten der Überbelegung mussten einzelne Frauen sogar auf dem Boden schlafen.



Im Gefängnis wurden Güter für den Export hergestellt. Die Ware (vornehmlich Bettwäsche und Strumpfhosen) wurde anschließend in den Westen exportiert. Als Lohn für die Frauen blieben oft nur einige Mark übrig, die DDR allerdings verdiente gut daran.



Nach dem Mauerbau 1961 kamen immer mehr gescheiterte Republikflüchtlinge in das Frauengefängnis. In den 1970er Jahren saßen zeitweise über 1600 Frauen in Hoheneck. Das Gefängnis war zu dieser Zeit hoffnungslos überfüllt.



Ab Mitte der 1960er Jahre wurden rund 35.000 Häftlinge aus der DDR für mehrere Milliarden D-Mark freigekauft[1], darunter auch tausende Frauen aus Hoheneck. Andere entließ man gegen ihren Wunsch wieder in die DDR. Bis zur friedlichen Revolution im Herbst 1989 gab es noch etwa 400 gefangene Frauen. Nach dem Mauerfall wurden 169 Inhaftierte als letzte politische Gefangene im Rahmen einer Amnestie entlassen. Im Jahr 2001 wurde die Justizvollzugsanstalt Hoheneck geschlossen und zwei Jahre später die Burg vom Land Sachsen an einen Investor verkauft, der dort ein Erlebnishotel einrichten wollte. Aufgrund zahlreicher Proteste der Opferverbände wurde dieser Plan gestoppt. Die Stadt Stollberg kaufte die Burg 2014 zurück und durch die mittlerweile erfolgte Aufnahme in das sächsische Gedenkstättengesetz, sowie der Auszeichnung der Burg als politischer Ort Sachsens, wurde der Aufbau der „Gedenkstätte Frauengefängnis Hoheneck“ vorangetrieben. Seit 2019 wird an einer umfassenden Neustrukturierung des Gedenkortes Burg Hoheneck gearbeitet. Erstmals soll ab Sommer 2023 eine Dauerausstellung multiperspektivisch Einblick in die Geschichte der Gefangenen und des Gefängnisses geben – so vielfältig, wie sich die Geschichte über die Jahrzehnte darstellte und änderte.



