Am 29. März 1933 beschließt die Filmproduktion UFA, sich von ihren jüdischen Mitarbeitern zu trennen. Die jüdischen Filmschaffenden werden entweder sofort gekündigt oder sukzessive entlassen, denn sie sollen nicht mehr an Produktionen beteiligt sein. Bekannte Regisseure, Schauspieler und Produzenten müssen gehen, viele Juden und Jüdinnen werden zur Emigration gedrängt. So auch Erik Charell (Der Kongreß tanzt) oder Erich Pommel (Das Cabinet des Dr. Caligari, Der Blaue Engel, Metropolis). Künstler Paul Hörbiger singt in dem von Regisseur Erik Charell inszenierten Spielfilm "Der Kongreß tanzt" aus dem Jahr 1931. Bildrechte: imago images/United Archives

Am 29. März 1947 reicht Ingenieur Percy Spencer das Patent für die Zubereitung von Mikrowellen-Popcorn ein. Anders als heutzutage üblich ist, hat Spencer in seinen Skizzen fürs Patentamt einen ganzen Maiskolben gezeichnet, der in eine Tüte in der Mikrowelle erhitzt wird. Der US-Amerikaner entdeckte durch Zufall bei einem Experiment 1945 die Wirkung von elektromagnetischen Wellen auf Lebensmittel, als ein Schokoladenriegel in seiner Hosentasche schmolz. Seitdem gilt er als Erfinder der Mikrowelle, die er ebenfalls patentieren ließ. Popcorn aus der Mikrowelle ist ein Klassiker für Filmabende in den eigenen vier Wänden. Der knusprige Genuss geht bis ins Jahr 1947 zurück, als Percy Spencer die Zubereitung von Mais in der Mikrowelle patentieren ließ. Bildrechte: imago/Dean Pictures

Am 29. März 1972 nimmt die schwedische Popgruppe ABBA ihren ersten Song auf. "People Need Love" klettert schnell an die Spitze der Charts. Ihren internationalen Durchbruch schafft ABBA 1974 beim Eurovision Song Contest mit dem Siegersong "Waterloo". Zehn Jahre nach ihrer Gründung löst sich die Gruppe 1982 wegen privater Streitigkeiten auf. Heute gehören die vier Musiker mit fast 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. 2021 feiert ABBA nach über 40 Jahren mit dem Album "Voyage" ein Comeback.

Die Band aus Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson gründet sich in den 1970er-Jahren. Bildrechte: imago images/Cinema Publishers Collection

Am 29. März 1990 empfiehlt die Bundesbank für die bevorstehende Währungsunion einen Umtauschkurs von 2:1, das heißt für zwei DDR-Mark soll es eine D-Mark geben. Über den Kurs wird öffentlich diskutiert, auch weil viele bundesdeutsche Politiker einen Umtauschkurs von 1:1 oder weniger befürworten.