Am 21. Mai 1904 gründet sich der Weltfußballverband "FIFA". Um international Spiele einfacher zu organisieren, schließen sich sieben nationale Fußballverbände zusammen. Der Deutsche Fußball-Bund tritt der "FIFA" noch am Gründungstag per Telegramm bei. Der Verband wird in den letzten Jahren häufiger öffentlich kritisiert. Gründe dafür sind diverse Korruptionsaffären und die Vergabe der Fußball-WM an Russland (2018) und Katar (2022). Der Hauptsitz der FIFA ist in Zürich. Dort befindet sich auch das "FIFA Museum", welches 2016 eröffnet wird. Bildrechte: imago/Ulmer

Am 21. Mai 1932 fliegt die US-amerikanische Frauenrechtlerin Amelia Earhart von Kanada nach Irland. Damit ist sie die erste Frau, die einen Transatlantikflug nonstop und alleine wagt. Nach diesem Flug wird sie als Heldin mit Paraden gefeiert und mit Orden dekoriert. Die Flugpionierin stellt weitere Rekorde auf und ist ebenfalls die erste Frau, die den Pazifik allein in einem Flugzeug überquert. 1937 wird sie nach ihrem Versuch, die Erde am Äquator zu umfliegen, als verschollen gemeldet. Zwei Jahre später wird sie für tot erklärt.

Ich bin eine Sozialarbeiterin, für die Fliegen ein Sport ist. Ich behaupte nicht, eine Feministin zu sein, doch ich freue mich, wenn Frauen neue Herausforderungen annehmen - das heißt, neu für Frauen. Amelia Earhart Pilotin

Amelia Earhart, 1928 Bildrechte: IMAGO / United Archives International