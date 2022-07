Als Ungarn Ende 1919 an den Verhandlungstisch eingeladen wird, sind damit also bereits Fakten geschaffen. Nach mehrmonatigen Verhandlungen, bei denen Ungarn nicht als gleichwertiger Partner, sondern Kriegsverlierer behandelt wird, wird der Vertrag von Trianon unterschrieben. Er besiegelt die Aufteilung der ungarischen Reichshälfte unter sechs Staaten. Die größten Gebiete gehen an Rumänien, die Tschechoslowakei und das spätere Jugoslawien. Das einst so mächtige Ungarn schrumpft, ähnlich wie Österreich, zu einem Kleinstaat zusammen – von den ursprünglich 21 Millionen Einwohnern finden sich nur knapp acht Millionen in den neuen Grenzen wieder.