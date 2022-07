Am 10. Juli 1941 kommt es im polnischen Jedwabne zu einem Massaker an der jüdischen Gemeinschaft. Die Einwohner der Kleinstadt treiben die im Ort lebenden Juden in einer Scheune außerhalb des Ortes zusammen und verbrennen sie bei lebendigem Leibe. Das Pogrom findet während der deutschen Besatzung statt. In Polen wird bis heute darüber gestritten, ob das Pogrom eine Eigeninitiative der Polen gewesen ist oder von Deutschen angestiftet worden ist. Auch über die genaue Zahl der Todesopfer herrscht Unklarheit. Bis die Exhumierung aus religiösen Gründen abgebrochen worden ist, konnten 200 Todesopfer bestätigt werden.

Am 10. Juli 1941 beschließt der Alliierte Kontrollrat, dass Frauen zwischen 15 und 50 Jahren bei der Trümmerbeseitigung helfen müssen. Durch die zahlreichen Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg sind viele Häuser und Fabriken zerstört worden. Schätzungen gehen von mehr als 400 Millionen Kubikmetern Schutt aus, die es in Deutschland nach dem Kriegsende gibt. Weil viele Männer gefallen, verwundet oder in Kriegsgefangenschaft sind, werden Frauen zu Aufräumarbeiten verpflichtet. Als Gegenleistung für ihre Arbeit erhalten die "Trümmerfrauen" beispielsweise größere Lebensmittelrationen.

Am 10. Juli 1987 beginnt in Dresden das erste und einzige DDR-weite Katholikentreffen unter dem Motto "Gottes Macht - unsere Hoffnung". Als Vertreter des Papstes reist auch Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., zur Veranstaltung an. Mit der Veranstaltung soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der katholischen Christen in der DDR gestärkt werden. Denn diese haben es in der DDR nicht leicht: Sie können ihren Glauben oft nur praktizieren, wenn sie gesellschaftliche Nachteile in Kauf nahmen, etwa bei der Berufsauswahl. Etwa 100.000 von den 800.000 in der DDR lebenden Katholiken nehmen an der zweitägigen Veranstaltung teil.