Am 8. Januar 1963 wird in der Bundesrepublik der gesetzliche Anspruch auf Urlaub verankert. Arbeitnehmer haben dadurch Anspruch auf mindestens 24 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr. Zu dieser Zeit gehören Samstage noch zu den Werktagen. Mit dem Gesetz werden die individuellen Absprachen vereinheitlicht, die in den einzelnen Bundesländern und Branchen bis dato gelten.

In der DDR steht das "Recht auf Urlaub" bereits seit 1949 in der Verfassung. Allerdings können nicht alle verreisen. Wer seinen Urlaub in einem der beliebten FDGB-Heime verbringen möchte, muss einen Antrag bei der Ferienkommissionen seines Betriebes stellen. Diejenigen, die sich gesellschaftlich für Staat und Partei engagieren, werden vorrangig mit einem "Ferienscheck" bedacht. Der gewerkschaftlich organisierte Familienurlaub wird als sozialistische Errungenschaft gefeiert. Allerdings reichen die Plätze nie aus. Alternativen wie ein Platz beim Camping oder ein Privatzimmer an der Ostsee sind rar und oft nur mit Beziehungen zu bekommen.