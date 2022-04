Fast die ganze Belegschaft, also rund 1.000 Mitarbeiter, demonstrieren am 21. April 2016 gegen den geplanten Stellenabbau beim Waggonbauer Bombardier. Das Unternehmen möchte in Deutschland 1.400 Arbeitsplätze streichen. Davon 930 in Görlitz und Bautzen. Die demonstrierende Belegschaft ruft die Unternehmensleitung dazu auf, ein tragfähiges Konzept für den Erhalt der Werke zu erarbeiten.



Bereits 1849 werden in Görlitz die ersten Wagen produziert. Anfang der 1920er Jahre wird dann die Linde AG zu einem der größten Hersteller von Karosserien in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Hersteller in VEB Waggonbau Ammendorf umbenannt. Die DDR wird zum größten Exporteur von Schienenfahrzeugen. 1990 entsteht die Deutsche Waggonbau AG mit sieben großen Standorten. Doch 1995 schließt die Treuhand den Waggonbau Dessau. Bautzen, Görlitz und Ammendorf können gerettet und 1998 von der kanadischen Aktiengesellschaft Bombardier übernommen werden. Doch es kriselt immer wieder im Unternehmen. Nach sieben Jahren und drei Insolvenzen wird der Betrieb 2016 von der Schweizer Molinari-Gruppe übernommen. 2021 gehen die Standorte Bautzen und Görlitz im Unternehmen Alstom auf. Damit geht nach mehr als 20 Jahren die Ära Bombardier zu Ende.