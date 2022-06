Am 16. Juni 1977 wird Leonid Breschnew Staatsoberhaupt der UdSSR. Damit vereinigt er erstmals die Ämter des Generalsekretärs des ZK und des Staatschefs in einer Person. Im Gegensatz zur Politik seines Vorgängers Chruschtschow leitet Breschnew eine Restalinisierung ein: Er schränkt die Meinungsfreiheit wieder ein und verschärft Strafen bei politischen Gesetzesbrüchen. 1979 lässt er die Rote Armee in Afghanistan einmarschieren. Breschnew stirbt 1982 noch in seiner Amtszeit an einem plötzlichen Herzstillstand.

Leonid Breschnew, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, 1977 bei einer außerordentlichen Sitzung des Obersten Sowjets der UdSSR in Moskau. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS