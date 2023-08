Der Schulanfang - in anderen Gegenden Deutschlands auch Schuleinführung genannt - wird in Ostdeutschland besonders ausgiebig gefeiert. Warum ist das so? Ein Grund liegt möglicherweise schon in der Wahl des Wochentages. Während der Schulanfang im Westen üblicherweise unter der Woche stattfindet, ist es im Osten meistens ein Sonnabend, der ja früher auch ein Schultag war. Man feiert gern in Gaststätten und lädt dazu Freunde und die Verwandtschaft ein.

Ein weiterer Grund ist offenbar, dass im Osten die traditionellen kirchlichen Übergangsfeste zu DDR-Zeiten an Bedeutung verloren haben und die Jugendweihe nicht als alleiniger Ausgleich reicht. Wenige Kinder nehmen damals an Konfirmationen oder Firmungen teil, aber alle Kinder wurden schulpflichtig. Heute wird etwa die Hälfte aller Kinder gefirmt oder konfirmiert - im Westen mehr als im Osten.

Schuleinführung: Evangelische Tradition

Früher fiel der Schulanfang oft mit dem Osterfest zusammen. Bildrechte: imago/Panthermedia Doch die Feier zum Schulanfang ist lang vor Entstehung der DDR eine evangelische Tradition geworden, führt Dr. Thomas Töpfer vom Schulmuseum in Leipzig aus. Damals findet die Schuleinführung an Ostern statt. Dass es diese evangelische Sitte in eher katholischen Gebieten wie Bayern schwer hatte, hat seiner Auffassung nach nichts mit der DDR zu tun. Durch die Teilung Deutschlands hat sich die Ausprägung der Feierlichkeiten im Osten jedoch noch verstärkt. Da das Bildungssystem im Osten auch eine wichtige politische Rolle in der Erziehung zum "sozialistischen Menschen" spielt, werden eigene Rituale eingeführt und damit eine gewisse politische Demonstration erreicht, erklärt der Leiter des Schulmuseums. Mit der Einschulung werden die Kinder Teil der sozialistischen Gemeinschaft. Im Westen dagegen ist der Schulanfang nach seiner Erfahrung häufig eher eine Begrüßung am ersten Schultag.

Ost-Tradition: Mit Zuckertüte und Party Schulanfang feiern