Genau in diesem Buch "Zuckertütenbuch für alle Kinder, die zum ersten Mal in die Schule gehen" von Moritz Heger ist auch vom Zuckertütenbaum die Rede – eine Tradition, die bis heute vor allem in den neuen Bundesländern gepflegt wird. In den Schulen oder manchmal auch bereits im Kindergarten werden den ABC-Schützen die Schultüten von eben einem solchen Baum "gepflückt" und überreicht. Spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Schultüte in vielen Regionen Deutschlands bekannt – zuerst in Berlin und großen Städten, späterhin auch in ländlichen Gegenden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Entsprechend ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes ist die Zuckertüte in der DDR gebräuchlicher als in der Bundesrepublik. Und es gibt Unterschiede – im Osten sind die Zuckertüten oft sechseckig und 85 Zentimeter groß, im Westen heißen sie meist Schultüte, sind rund und mit 70 Zentimeter etwas kleiner. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Auch bei den Feierlichkeiten zum Schulanfang gibt es Ost-West-Unterschiede, wobei sich diese sogar bis heute halten. In den neuen Bundesländern wird der Schulbeginn groß begangen – meist am Wochenende vor dem ersten Schultag – mit Feierstunde in der Grundschule inklusive der Übergabe der begehrten Zuckertüten an die Kinder. Zuhause oder im Restaurant folgt dann eine Familienparty und es gibt weitere (kleinere) Zuckertüten aus der Verwandtschaft samt Glückwunschkarten und anderen Geschenken zur Einschulung. Bettina Nestler: "In den neuen Bundesländern wird das sehr groß gefeiert – wir sagen, wie eine kleine Hochzeit – da kommt wirklich die ganze Familie, da kommen Freunde zusammen – es wird nicht nur eine Schultüte geschenkt, sondern auch mal bis zu zehn Stück in diversen Größen. Aber in den alten Bundesländern ist es noch relativ nebenbei, muss ich sagen – da wird dem Kind die Schultüte in die Hand gedrückt, so wie wir das jetzt wissen und dann war es das auch schon."