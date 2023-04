Am 7. Dezember 1970 legte Bundeskanzler Willy Brandt einen Kranz am Mahnmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto nieder. Er ließ sich ungestützt auf die Knie fallen, den Kopf nach unten geneigt und verharrte in dieser Haltung eine halbe Minute. Er sagte später zu dieser ungeplanten Geste: "Unter der Last der jüngsten Geschichte tat ich, was Menschen tun, wenn die Worte versagen. So gedachte ich Millionen Ermordeter."