Obwohl es anfangs noch kein Gesetz zur Einhaltung des Grußes gab, hielten sich doch viele daran. Im Juli 1933 gab es die ersten offiziellen Erlasse zum neuen deutschen Gruß. "Es gab eine Anordnung an alle unteren Behörden im ganzen Reich, diesen Gruß als Verpflichtung in den Behörden durchzusetzen“ erklärt Allert. Auch Flaggen, Amtsgebäude und Uniformen sollten mit dem Gruß gebührend gehuldigt werden. Nicht überall klappte das sofort. In Eisenach zum Beispiel musste der Stadtrat mehrmals ermahnen wie man zu grüßen hat. In den Eisenacher Stadtarchiven findet man Belege wie er 1934 beklagte, dass der Verordnung nicht immer nachgekommen wurde. Der Stadtrat rief noch einmal alle Nationalsozialisten auf, "dieses Übel zu beseitigen".