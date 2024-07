Kritik an Kriegführung im Osten

Bildrechte: IMAGO / epd Ende Mai 1940 wird Stauffenberg, mittlerweile Hauptmann im Generalstab (i.G.), in das Oberkommando des Heeres (OKH) versetzt, wo er an organisatorischen Vorbereitungen für den Angriff auf die Sowjetunion (Unternehmen Barbarossa) mitarbeitet. Die Vereinheitlichung der Befehlsgewalt des Oberbefehlshabers des Heeres und des Oberbefehlshabers der Wehrmacht in der Person Hitlers nach der Winterkrise vor Moskau im Dezember 1941 begrüßt er noch. Doch spätestens ab 1942 gewinnen Stauffenbergs Zweifel an Hitler und der militärischen Führung die Oberhand. Auf einer Offiziersversammlung im Hauptquartier in Winniza echauffiert er sich über den "verhängnisvollen Kurs der deutschen Ostpolitik", die nur Hass säe, ohne das jemand dagegen aufstehe. Die deutsche Generalität verhöhnt er später ob ihrer Passivität als "Teppichleger im Generalsrang".

Schwere Verwundung in Afrika

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Stauffenberg lässt sich aus dem OKH an die Front versetzen. Im März 1943 wird er Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 10. Panzerdivision in Nordafrika. Sein Verband soll als Teil der in Tunesien neu aufgestellten 5. Panzerarmee den Rückzug der Panzerarmee Afrika von Generalfeldmarschall Erwin Rommel abdecken. Doch das Unternehmen ist zum Scheitern verurteilt. Die Heeresgruppe Afrika kapituliert am 13. Mai 1943 bei Tunis. 250.000 Soldaten gehen in Gefangenschaft. Die militärische Niederlage ist von ihrer Dimension her schlimmer als die Katastrophe von Stalingrad. Stauffenberg erlebt das nicht mehr mit. Er wird Anfang April bei einem Tieffliegerangriff schwer verwundet. Er verliert sein rechtes Auge, die rechte Hand sowie zwei Finger der linken Hand. Noch im Lazarett fasst er den Entschluss, "das Reich zu retten".

Militärischer Widerstand und "Walküre"

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Hilfswerk 20. Juli Nach seiner Genesung im Herbst 1943 lässt sich Stauffenberg nach Berlin versetzen. Er sucht den Kontakt zu den Hitler-Gegnern um den Leiter des Allgemeinen Heeresamtes beim Befehlshaber des Ersatzheeres, General der Infanterie Friedrich Olbricht, im Berliner Bendlerblock. Er ist sich bewusst, dass die Wehrmacht als einzige Organisation über die nötigen Machtmittel für einen Umsturz verfügt. Stauffenberg wird Olbricht als Stabschef unterstellt und arbeitet gemeinsam mit Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Henning von Tresckow die Planungen für das Unternehmen "Walküre" aus. Offiziell soll der Plan die Niederschlagung innerer Unruhen etwa nach Fremdarbeiter-Aufständen absichern. Doch Stauffenberg und Tresckow wandeln Walküre durch zusätzliche Geheimbefehle in einen Umsturzplan gegen Hitler und das NS-Regime um. In dessen Folge soll die Wehrmacht die ausführende Gewalt im Staat übernehmen.

Krieg und Judenverfolgung beenden

Bildrechte: IMAGO / epd Aus späteren Abschriften und Rekonstruktionen der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) geht hervor, dass Stauffenberg und die anderen Verschwörer des bürgerlich-militärischen Widerstands nach einem gelungenen Staatsstreich den Krieg und die Judenverfolgung beenden und den bis 1933 bestehenden Rechtsstaat wiederherstellen wollen. Die parlamentarische Demokratie lehnt ein Großteil der meist konservativen aus Adel und Militär stammenden Verschwörer allerdings ab. Stauffenberg selbst bekundet dennoch Sympathien für einen "preußischen Sozialismus", fordert die Aufnahme von Sozialdemokraten wie Julius Leber in die neue Regierung und strebt angeblich sogar ein Bündnis mit den Kommunisten an.

Tresckow fordert Attentat um jeden Preis

Alles, was den Verschwörern noch fehlt, ist eine "Initialzündung", um den Staatsstreich auszulösen. Doch alle Attentatsversuche auf Hitler scheitern unter den unmöglichsten Umständen. Für Stauffenberg ist die Invasion der Westalliierten in Frankreich die ausgegebene Zeitgrenze für einen Umsturz.

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Nach der erfolgreichen alliierten Landung am 6. Juni 1944 in der Normandie ist diese Grenze überschritten. Ihm ist klar, dass eine militärische Niederlage und ein Zusammenbruch des Deutschen Reiches nicht mehr abgewendet werden können. Stauffenberg lässt bei Tresckow, der mittlerweile Generalstabschef der in Weißrussland stehenden 2. Armee der Heeresgruppe Mitte ist, anfragen, ob ein Attentat noch einen Sinn habe, da kein politischer Zweck mehr zu erreichen sei. Tresckow antwortet: "Das Attentat muss erfolgen, coûte que coûte." Es komme nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, "dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat".

Zugang zu Hitlers Lagebesprechungen

Bildrechte: IMAGO/United Archives Am 1. Juli 1944 tritt Stauffenberg unter gleichzeitiger Beförderung zum Oberst i.G. seinen Dienst als Chef des Stabes des Befehlshabers des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, an. Er sitzt damit an verantwortlicher Stelle in der Schaltzentrale für Walküre und erhält Zugang zu den Lagebesprechungen des "Führers". Längst hat er sich entschlossen, das Attentat auf Hitler selbst auszuführen und dessen menschenverachtendes Regime zu beseitigen. Wenige Tage zuvor teilt er seiner Umgebung mit: "Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen."

Bombenattentat am 20. Juli 1944