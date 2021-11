Am 22. November 1959, hatte "Unser Sandmann" seine TV-Premiere . Was selten gelang - die DDR schlug damit dem Westen ein Schnippchen. Wenige Wochen vorher war der DFF-Programmchef Walter Heynowsky (genau der, der später mit Gerhard Scheumann als Polit-Dokumentarfilmer berühmt wurde) auf eine westdeutsche Presseinformation gestoßen, wonach der SFB einen Abendgruß mit Sandmann plane. Starttermin: 1. Dezember. Dem wollte, dem musste man zuvorkommen.

Innerhalb kürzester Zeit stampfte der DFF den inzwischen dienstältesten deutschen Medienstar aus dem Boden. Der Bühnen- und Kostümbildner Gerhard Behrendt entwarf die Figur des Sandmannes samt Szenerie in nur zwei Wochen. Die bis heute nahezu unveränderte Titelmelodie komponierte Wolfgang Richter sogar in nur einer Nacht nach einem Text des Kinderbuchautors Walter Krumbach. In seiner ersten Folge schlief der Sandmann, noch ohne Traumsand zu verstreuen, in einem Hauseingang ein; der Sender wurde daraufhin mit warmen Sachen, selbstgemachten Mini-Betten und Wohnungsangeboten bombardiert. Die Puppe begeisterte die Zuschauer sofort.

Schnell avancierte der Sandmann zum Allrounder. Er kam nicht nur per Kutsche, zu Fuß, im Auto oder Segelflugzeug, sondern auch schon mal politisch korrekt während der Erntezeit im Traktor, zur Leipziger Messe und mit einem Brückenleger der NVA. Er war bei den Ost-Berliner Weltfestspielen und zur Einweihung des Fernsehturms dabei, kam zum neuen Vorzeige-Palast der Republik ebenso wie mit einem Sprengwagen (!) in ein so genanntes Alt-Neubaugebiet. Funktionärsärger gab es allerdings, als er per Ballon in die Kinderschlafzimmer flog; zwei Tage zuvor waren zwei Familien per Heißluftballon von Thüringen nach Bayern geflohen.