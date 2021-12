Erster Weltkrieg Als Deutsche und Briten Weihnachten 1914 an der Front Fußball spielen

Weihnachtsfeier deutscher Soldaten in der Champagne, 1914. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Dabei hinterfragen die Soldaten auch den Sinn des ihnen aufgezwungenen gegenseitigen Tötens. "We are Saxons, you are Anglosaxons, why should we shoot each other?", bringt es einer der sächsischen Infanteristen auf den Punkt: Wir sind Sachsen, ihr Angelsachsen, warum sollten wir uns gegenseitig erschießen? Niemann selbst äußert später sogar die These, dass es ja vielleicht tatsächlich so sei, dass "die Tommys in uns Sachsen ihre Vorfahren, die Angelsachsen, vermuten". Fest steht in jedem Fall, dass sich Sachsen und Angelsachsen auch am 25. Dezember 1914 bestens verstehen.