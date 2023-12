Bildrechte: IMAGO / United Archives Die heutigen Thüringer verdanken ihren Namen einem westgermanischen Stamm, der Ende des 4. Jahrhunderts die mitteldeutsche Region zwischen Harz und Altmark im Norden, Thüringer Wald und Erzgebirge im Süden sowie den Flüssen Werra im Westen und Elbe bzw. unterer Mulde im Osten bewohnt. 395 nach Christus bezeichnet der römische Militärtheoretiker Vegetius Renatus in einer Abhandlung über Pferdemedizin die in diesem Gebiet lebenden Menschen erstmals als "Toringi". Dabei lobt er die Pferde der Thüringer als besonders strapazierfähig und kriegstauglich.

Ein Name und zig Erklärungen

Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Worauf der Stammesname der anfangs auch als "Thoringi", "Thuringi" oder "Duringi" bezeichneten Thüringer zurückgeht, ist nicht abschließend geklärt. Lange Zeit wird eine Ableitung von den bis ins ausgehende 2. Jahrhundert in der Region nachweisbaren elbgermanischen Hermunduren angenommen.



Von Teilen der jüngeren Forschung wird das mittlerweile stark angezweifelt. Aber auch neuere Ableitungen vom germanisch-keltischen Stamm der Turonen oder dem gotischen Teilstamm der Terwingen sind umstritten. Ältere Deutungen sehen zudem im lateinischen Adjektiv "durus" (hart) oder im germanischen Donnergott Thor eine Wurzel für den Thüringer-Namen. Auch eine Ableitung vom germanischen Wort "thur" (stark, machtvoll, groß, reich) wird vermutet, was die Stärke und Größe der Thüringer betonen soll.

Im Heer des Hunnenkönigs Attila

Weniger fragenbehaftet als die Namensherkunft der Thüringer ist ihre Stammesgeschichte ab dem 5. Jahrhundert. Laut dem Bericht des weströmischen Politikers Sidonius Apollinaris werden auch die Thüringer während der Völkerwanderungszeit Anfang des 5. Jahrhunderts von den Hunnen unterworfen, denen sie fortan Heeresfolge leisten müssen.

Bildrechte: IMAGO / United Archives In der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern südwestlich von Paris kämpfen und verlieren thüringische Kontingente demnach im Jahr 451 an der Seite des legendären Hunnenkönigs Attila gegen ein weströmisch-germanisches Heer unter dem Heermeister Flavius Aetius (um 390-454). Nach Attilas Tod 453 und dem Ende der hunnischen Vorherrschaft in Europa bilden die Thüringer ein mächtiges Königreich. Ihr Einflussbereich erstreckt sich seit dem Ende des 5. Jahrhunderts bis zur Donau bei Passau, bis zum Main und möglicherweise sogar bis zum Niederrhein.

Vormacht außerhalb des alten Roms

Unter ihrem ersten namentlich bekannten König Bisinius steigen die Thüringer "zur Vormacht außerhalb des untergegangenen Römischen Reiches auf", wie es der Historiker Steffen Raßloff formuliert.

Bildrechte: IMAGO / Andreas Vitting Neben der Pferdezucht beherrschen die Thüringer auch die Kunst, hochwertige Waffen herzustellen. Darauf weist zumindest ein beachtlicher Prozentsatz damaszierter – also hochfester und hochelastischer – Schwertklingen hin, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden werden. Die bedeutendsten Ausgrabungsstätten im alten Thüringerreich lassen dessen Zentrum im Thüringer Becken und an der mittleren Saale vermuten, ohne das daraus auf die bislang unbekannten Herrschaftssitze der Thüringer Könige geschlossen werden kann.

Alliierte des Ostgotenkönigs Theoderich

Enge familiäre Bindungen der thüringischen Königsfamilie bestehen zu dem verwandten Stamm der Langobarden im heutigen Niederösterreich. 507 oder 510 heiratet der Thüringer-König Herminafrid (vor 485-534) zudem die Nichte des mächtigen Ostgotenkönigs Theoderich des Großen (451/456-526), der über Italien und die alten römischen Provinzen Noricum, Pannonien und Dalmatien herrscht.

Das Thüringerreich ist damit in ein Bündnissystem gegen das expansiv vordrängende Frankenreich der Merowinger eingebunden. Mit dem Tod Theoderichs 526 und dem Untergang seines Reiches im Folgejahr zerfällt das Schutzbündnis. Nun gerät auch Thüringen ins Visier der Franken. Bildrechte: imago images/imagebroker

Untergang des Thüringerreichs

Im Jahr 531 unterliegen die Thüringer in einer vernichtenden Schlacht an der Unstrut dem Heer der Frankenkönige Theuderich und Chlothar (um 495-561). Bischof Gregor von Tours berichtet in seiner 573 bis 575 verfassten "Geschichte der Franken", dass an der Unstrut "so viele Thüringer niedergemacht [wurden], dass das Bett des Flusses von der Masse der Leichname zugedämmt wurde und die Franken über sie, wie über eine Brücke, an das jenseitige Ufer zogen". König Herminafrid entkommt zunächst mit seiner Familie und kann in entlegenen Reichsteilen neue Kräfte sammeln.

Bildrechte: IMAGO / KHARBINE-TAPABOR Seine elfjährige Nichte Radegunde (um 520-587) und ihr Bruder werden jedoch ins Frankenreich verschleppt. 534 wird Herminafrid unter Verbürgung seiner Sicherheit an den fränkischen Königshof nach Zülpich am Niederrhein gelockt und dort ermordet. Radegunde wird 540 zur Hochzeit mit Chlothar gezwungen. Nachdem der Frankenkönig zehn Jahre später ihren Bruder ermorden lässt, flieht sie in den Schoß der Kirche und gründet das Nonnenkloster von Poitiers. In Frankreich wird Radegunde bis heute als Heilige verehrt.

Bestandteil des Frankenreichs

Mit dem Tod von König Herminafrid verliert Thüringen – nunmehr auf seine heutige Dimension geschrumpft – endgültig die politische Selbständigkeit. Die Abhängigkeit vom Frankenreich wird durch eine jährliche Tributzahlung von 500 Schweinen symbolisiert.

Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn Fränkische Herzöge sollen die Oberhoheit über Land und Leute sichern. Ab dem späten 6. Jahrhundert wird die Region durch fränkische Siedlungen und Burgen enger an das Frankenreich gebunden, worauf Ortsnamenendungen auf -hausen und -heim wie (Bad) Frankenhausen oder Sondershausen hindeuten. Dennoch geht die lokale Macht der fränkischen Herzöge in Thüringen ab dem ersten Viertel des 8. Jahrhunderts zunehmend wieder an die einheimische Herrschaftsschicht über.

"Kernraum" Ottonischer Macht

Mit dem Machtantritt der sächsischen Ottonen im mittlerweile Ostfränkischen Reich 919 wird Thüringen, wo die Ottonen zahlreiche Königspfalzen unterhalten, ein "Kernraum königlicher Zentralgewalt" (Steffen Raßloff). Ungeachtet dessen setzen die Thüringer Großen in zahlreichen Auseinandersetzungen mit ostfränkisch-deutschen Königen und Kaisern ihre gemeinsamen Interessen durch.

Bildrechte: IMAGO / H. Tschanz-Hofmann So gelingt es ihnen 1002 bei einer Versammlung auf dem Jenaer Kirchberg gegenüber dem letzten Ottonen-König Heinrich II. (973/978-1024), die Abschaffung des von den Franken eingeführten "Schweinezinses" zu erreichen. Nach dem Machtwechsel zu den rheinfränkischen Salier-Königen 1024 bauen die thüringischen Adelsgeschlechter ihre Machtposition im Land weiter aus, was die später besonders extreme Kleinstaaterei Thüringens mitbegründet.

"Glanzzeit" unter den Ludowingern

Eines der thüringischen Adelsgeschlechter, die davon besonders profitieren, sind die ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet stammenden Ludowinger. Sie werden 1131 mit der neu geschaffenen Würde der Landgrafen von Thüringen ausgestattet, um im Auftrag des Königs den Landfrieden zu sichern und die höchstrichterliche Gewalt auszuüben.

Bildrechte: IMAGO/piemags Auch wenn es neben den Ludowingern noch andere mächtige Adelsgeschlechter gibt, so gilt ihre Herrschaftsepoche doch bis heute als Thüringens "mittelalterliche Glanzzeit" (Steffen Raßloff). 1246 wird mit Heinrich Raspe (1204-1247) sogar ein Thüringer Landgraf zum deutschen König erhoben. Mit dessen Tod 1247 erlischt jedoch das Ludowinger-Geschlecht im Mannesstamm. Nach einem blutigen Erbfolgekrieg fällt die Landgrafschaft Thüringen an die Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin, die ihre Macht im Land in der Folge kontinuierlich ausbauen können.

Sächsische Herzogtümer und andere Kleinstaaten

Die politische Eigenständigkeit der Landgrafschaft Thüringen endet schließlich mit dem Tod von Landgraf Friedrich dem Einfältigen 1440. Fortan werden die thüringischen Besitzungen der Wettiner, die seit 1423 auch die Herzöge bzw. Kurfürsten von Sachsen stellen, immer fester mit dem wettinischen Herrschaftskomplex verschmolzen. Die höherrangige Herzogswürde von Sachsen überträgt sich dabei auf die durch spätere Erbteilungen entstehenden Herzogtümer der wettinischen Ernestiner in Thüringen.

Bildrechte: IMAGO / Artokoloro In der Endphase des Deutschen Kaiserreichs (1871-1918) besteht Thüringen aus acht verschiedenen Herrschaften sowie preußischen Territorien, von denen keine einzige das Wort Thüringen im Namen führt. Die wichtigsten sind dabei die ernestinischen Herzogtümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen sowie das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, dass sich seit 1903 offiziell sogar nur noch als Großherzogtum Sachsen bezeichnet.

Land Thüringen entsteht neu