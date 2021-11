Man kann sich das so vorstellen: Wenn der Körper dauerhaftem Stress ausgesetzt ist, dann ändert sich die Belastungsfähigkeit der Personen im Alltag. Sie werden anfälliger und instabiler in Hinblick auf ihre Immunreaktion. Sie werden zum Beispiel generell häufiger krank oder entwickeln Entzündungen. Entzündungen sind tatsächlich ein Prozess, von dem man ausgeht, dass er maßgeblichen Teil stressabhängig ist. Dieser dauerhafte Stress wirkt sich tatsächlich auf die allgemeine Ermüdung von Organen aus. Da kann man sehen, dass stressbedingte Störungen das Herz-Kreislauf-Systems oder auch das Magen-Darm-System tangieren. Auch Schmerzstörungen, die man sehr schwer mit neurologischen Prozessen erklären kann, haben einen solchen Hintergrund und sind oftmals mit Gewalterfahrungen und Vernachlässigung verbunden. Das sind Erfahrungen, die in der SED-Diktatur durchaus vorkamen.