Doch wer sind die anderen beiden Figuren?: In der Kirche Piacenza, für die Papst Julius II. das Bild in Auftrag gab, liegen Überreste der Heiligen Barbara und des Papstes Sixtus II. Beide sind auch auf dem Gemälde dargestellt. Die heilige Barbara wurde der Legende nach von ihrem Vater in einem Turm eingesperrt, um sie vor der Außenwelt zu beschützen – deswegen zeigt auch der Turm am Bildrand die Frau als jene Heilige, bei der in der katholischen Kirche um Schutz vor dem plötzlichen Tod gebeten wird. Sixtus II. auf der anderen Seite steht für die Verbindung zum Diesseits, zur Welt – darum weist sein Finger direkt auf die Betrachter*innen.

In dieser Botschaft liegt der dritte Grund für den Ruhm: Das Himmlische ist uns ganz nah. Öfter sind Vorhänge auf Gemälden zu sehen, die dem Publikum ein Gefühl von Nähe geben sollen. So entsteht im Fall der "Sixtinischen Madonna" das Gefühl, dass sich diese Szene hinter jedem Fenster ereignen könnte. Hinzu kommt die einnehmende Aura der Szenerie: Maria wirkt nicht entrückt, sondern menschlich mit ernstem Blick. Das Kind in ihrem Armen scheint ungewöhnlich ruhig und schaut weise in die Welt. Diese Erhabenheit wird auch durch die klare Farbgebung unterstrichen, wobei das Nebeneinander von Blau, Rot und Grün typisch ist für den Maler Raffael.

Von Dresden in die Welt: Solo-Karriere der Putten

Die Stimmung wird zugleich verstärkt durch die beiden Engelchen am Bildrand. Gelangweilt stützen sich die Putten auf eine Art Fensterbrett und schaffen so erneut Nähe: Sie lehnen auf der Schwelle zu unserer Welt, die ihre somit erreichbar macht. Doch vor allem in ihrem gelangweilten Blick können sich die Betrachter*innen wiederfinden: Darin spiegelt sich das Warten und die Ungeduld, dass die bessere Zeit endlich kommen soll. Bildrechte: picture alliance / dpa | Matthias Hiekel

Die Solo-Karriere der Engelchen ist der vierte Grund für die Berühmtheit der Sixtinischen Madonna. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde es möglich, in großer Menge zu vervielfältigen. Das wurde auch mit den Putten am Bildrand gemacht. Ab 1803 wurde das Motiv beispielsweise auf Postkarten verschickt. So waren sie schnell in der ganzen Welt präsent und wegen ihres fast schon einzigartigen Blicks beliebt. Es war eine für die damalige Zeit beispiellose Marketing-Kampagne, die bis heute nachwirkt. Denn immer noch sind die Engelchen auf Etiketts von Sektflaschen präsent und werden tausendfach parodiert.

Umjubelte Rückkehr 1955 nach Dresden