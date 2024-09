"Axiom" hat mich als präzise Charakterstudie eines begnadeten Selbstdarstellers und notorischen Lügners überzeugt. Jöns Jönsson hat seinen Film so subtil gestrickt, dass man immer wieder selbst ins Zweifeln gerät, was man glauben kann und was nicht. Julian ist ein gescheiterter Felix Krull. Denn wer auf diesem Niveau lügt, manipuliert am Ende nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Vor allem ist er ständig damit beschäftigt, das Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten und Notausgänge zu bauen. Notausgänge in die Einsamkeit.